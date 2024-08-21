Зафиксирован массовый сбой Telegram и WhatsApp*
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал массовый сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp*.
— 21 августа с 14.00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, — говорится на сайте центра.
Согласно данным Downdetector, проблемы также возникли у сайтов Steam, Wikipedia, GitHub, Roblox и других.
Напомним, сбой в работе мессенджера Telegram произошел также в начале июля. Тогда проблемы наблюдались как в самой работе сервиса, так и при отправке и получении сообщений.
Справка
*Принадлежит Meta, запрещенной в России организации
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