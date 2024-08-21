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Зафиксирован массовый сбой Telegram и WhatsApp*

14:56, 21.08.2024
Зафиксирован массовый сбой Telegram и WhatsApp*
Фото: Максим Платонов

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал массовый сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp*.

— 21 августа с 14.00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, — говорится на сайте центра.

Согласно данным Downdetector, проблемы также возникли у сайтов Steam, Wikipedia, GitHub, Roblox и других.

Напомним, сбой в работе мессенджера Telegram произошел также в начале июля. Тогда проблемы наблюдались как в самой работе сервиса, так и при отправке и получении сообщений.

Галия Гарифуллина
Справка

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