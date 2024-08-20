Роман Яны Вагнер «Тоннель» экранизируют в формате сериала

Фото: Динар Фатыхов

Онлайн-кинотеатр «Иви» приступил к экранизации романа Яны Вагнер «Тоннель», который стал одним из самых обсуждаемых бестселлеров 2024 года. В центре сюжета — история о том, как несколько сотен людей по неизвестным причинам оказываются запертыми в огромном автомобильном тоннеле. Оказавшись в полной изоляции, герои вынуждены бороться за выживание в условиях крайней неопределенности.

Интервью с писательницей Яной Вагнер читайте здесь.

— Я придумала «Тоннель» как сценарий для сериала, но написала роман. И по-моему, так даже лучше, потому что теперь будет и то и другое. Эта самая страшная моя история и самая трудная, и она очень мне дорога. Желаю удачи «Иви» и держу кулаки, пусть на экране получится так же страшно, как и на бумаге, — написала Яна Вагнер в своих социальных сетях.

Сценарий для экранизации пишет Сергей Калужанов, известный по работе над сериалами «Метод», «Пищеблок 2» и «Мерзлая земля». Режиссером проекта выступит Илья Ермолов, а продюсированием займется кинокомпания AP Entertainment в сотрудничестве с продюсерами от «Иви».

Роман «Тоннель» — не первое произведение Яны Вагнер, экранизированное для большого экрана. Ранее по мотивам ее книги «Вонгозеро» был создан успешный сериал «Эпидемия».

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Екатерина Петрова