Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане

Президент России Владимир Путин встретился с матерями погибших во время теракта в школе №1 города Беслана. Глава государства заявил, что страна добьется успехов в борьбе с неонацизмом, как и в борьбе с терроризмом.

— Мы покараем преступников. В этом не может быть никаких сомнений, — подчеркнул президент.

До этого глава государства возложил цветы к памятникам погибшим в теракте в Беслане.

Трагедия в Беслане произошла в 2004 году — тогда боевики удерживали более 1200 заложников в течение трех суток. Сейчас на месте школы возведен мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших.

Олег Исаков