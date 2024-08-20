Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане
Президент России Владимир Путин встретился с матерями погибших во время теракта в школе №1 города Беслана. Глава государства заявил, что страна добьется успехов в борьбе с неонацизмом, как и в борьбе с терроризмом.
— Мы покараем преступников. В этом не может быть никаких сомнений, — подчеркнул президент.
До этого глава государства возложил цветы к памятникам погибшим в теракте в Беслане.
Трагедия в Беслане произошла в 2004 году — тогда боевики удерживали более 1200 заложников в течение трех суток. Сейчас на месте школы возведен мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших.
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