Владимир Путин возложил цветы к памятникам погибшим в теракте в Беслане

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин приехал в Беслан, чтобы почтить память жертв теракта в школе №1. Глава государства посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших в трагедии 2004 года. В сентябре этого года исполняется 20 лет с момента трагедии.

На территории комплекса расположены два памятника: «Древо скорби» — погибшим заложникам, а также памятник бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», которые погибли во время штурма.

Затем глава государства направится в школу №1, где боевики удерживали более 1200 заложников в течение трех суток. Сейчас школа представляет собой мемориальный комплекс.

Рената Валеева