В России наблюдается нехватка более 5,3 тыс. акушеров-гинекологов и неонатологов

Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РТ

В рамках конференции Национальной медицинской палаты стало известно, что в российских медучреждениях наблюдается нехватка 5,3 тыс. акушеров-гинекологов и неонатологов. В настоящий момент в стране по этим специальностям трудоустроено 44 тыс. специалистов в более чем 1,6 тыс. акушерских стационарах, сообщает РБК.

В настоящий момент свободными остаются более 3,6 тыс. ставок акушеров-гинекологов и более 1,7 тыс. — врачей-неоонатологов. Кадровый дефицит оценивается в размере от 8,5 тыс. до 11,5 тыс. специалистов.

Напомним, два года назад в Татарстане за 5 лет численность врачей выросла на 6,7%. Если в 2017 году их насчитывалось 16 153, то в 2021-м уже 17 241. Вместе с этим за 5 лет в республике сократилась численность среднего медицинского персонала — на 1,66%. В 2017 году в Татарстане работали 43 311 специалистов этой категории, в 2021-м — 42 592.

Разиль Самигуллин