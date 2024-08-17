ФСБ возбудила уголовное дело на двух иностранных журналистов из-за незаконного пересечения границы

Фото: Максим Платонов

ФСБ возбудила уголовное дело на двух иностранных журналистов по статье о незаконном пересечении границы. Следствие было начато после того, как они сняли репортаж из Суджи в Курской области, сообщает РИА «Новости».

— Расследуется уголовное дело <...> в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемку на территории населенного пункта Суджа, — заявили в надзорном ведомстве.

Также ФСБ заявило о том, что ведется проверка факта о том, что на КПП «Суджа» мог находиться корреспондент Ник Пейтон Уолш. По результатам данной проверки будет начато процессуальное решение.

Вчера стало известно, что в оккупированную часть города Суджи вторглись итальянские журналисты, там они поспешили сделать якобы честный репортаж о людях, оставшихся в городе.

Разиль Самигуллин