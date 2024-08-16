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В Керчи введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня

19:22, 16.08.2024

В Крыму в Керчи введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня. Данные меры приняты для ликвидации последствий ракетной атаки, которая была отражена силами ПВО в ночь на 16 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение в телеграм-канале администрации города.

— Решением комиссии (по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, — ИФ) признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования, — говорится в сообщении.

Напомним, 14 августа в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, добавив, что в дальнейшем планируется обсуждение с правительственной комиссией, чтобы объявить ЧС федерального уровня.

Разиль Самигуллин

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