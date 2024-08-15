Аналитики назвали самые распространенные модели легковых автомобилей в России

Фото: Максим Платонов

Самым распространенным легковым автомобилем является седан Lada 2107 — их насчитывается 1,47 млн штук, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Помимо Lada 2107 отметку в 1 млн стоящих на учете легковушек преодолела Kia Rio (1,03 млн ед.). На третьем месте находится трехдверный внедорожник Lada 4×4 «Нива» (998 тыс. ед.).

Следом расположились седан Lada 2106 (957 тыс. ед.) и Hyundai Solaris (926 тыс. ед). Вторую пятерку рейтинга открывает Renault Logan (774 тыс. ед.), за которым следуют седан Lada 2110 (746 тыс. ед.) и Ford Focus (742 тыс. ед.). Десятку самых распространенных в России легковых машин замкнули Toyota Corolla (727 тыс. ед.) и хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» (721 тыс. ед.).

Примечательно, что на эти пять отечественных моделей и пять иномарок приходится примерно пятая часть (19,4%) от всех зарегистрированных легковых автомобилей в стране.

Напомним, китайская марка Zeekr, официально не представленная на российском рынке, заняла первое место по продажам в сегменте электромобилей за период с января по июль текущего года.

Рената Валеева