Семь российских вузов вошли в Академический рейтинг университетов мира 2024 года

Семь российских вузов вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года. В данном топе конкретные места проставлены только первой сотне учебных заведений. После идет простое перечисление по алфавиту с разбитием на группы с диапазоном в 50 и 100 мест. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy.

В топ вузов вошли Московский государственный университет (группа 101—150), Санкт-Петербургский государственный университет (группа 401—500), Московский физико-технический институт (группа 501—600), Уральский федеральный университет (группа 601—700), Высшая школа экономики (группа 701—800), Новосибирский государственный университет (группа 801—900) и Сколковский институт науки и технологий (группа 801—900).

Схожий рейтинг составлялся и в прошлом году, тогда в список попали девять российских вузов. Из них в новый топ не вошли Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Напомним, в прошлом месяце на сайте Альянса в сфере искусственного интеллекта опубликовали рейтинг вузов России по подготовке специалистов в этой области. В список вошли шесть татарстанских вузов, а именно Университет Иннополис, КНИТУ им. Туполева-КАИ, КГЭУ, Альметьевский государственный технологический университет и Казанский инновационный университет им. Тимирясова.

Разиль Самигуллин