Пять университетов Татарстана попали в топ вузов с лучшей подготовкой специалистов по ИИ

Фото: Максим Платонов

На сайте Альянса в сфере искусственного интеллекта опубликован рейтинг вузов России по подготовке специалистов в этой области.

В список вошли шесть татарстанских вузов: Университет Иннополис (В+), КФУ (С++), КНИТУ им. Туполева-КАИ (С++), КГЭУ, Альметьевский государственный нефтяной институт (D+) и Казанский инновационный университет им. Тимирясова (D).

Четыре учреждения из шести улучшили свои показатели. Больше всех — Университет Иннополис и КФУ. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Университет Иннополис повысил свой рейтинг благодаря востребованности выпускников вуза, появлению онлайн-курсов по теме ИИ и minor-программ по ИИ, поступлению выпускников бакалавриата в лучшие магистратуры по данному направлению.

КФУ также улучшил свои позиции. Руководство направляет преподавателей на программы повышения квалификации, университет сотрудничает со школами и ссузами в области ИИ, проводит школьные олимпиады, включенные в перечень олимпиад по ИИ в рамках федерального проекта.

Всего в рейтинге 207 университетов из 69 российских регионов, распределенных по 12 группам — от А+ до E+. Основной критерий оценки — размер зарплаты молодых специалистов в течение года после завершения обучения.

Татарстан попал в топ-3 по числу бюджетных мест в вузах. Всего предусмотрено 16 705 мест, что составляет 3,7% от общего числа. В России на 635 тыс. одиннадцатиклассников выделено 447,5 тыс. бюджетных мест.

Рената Валеева