Следком требовал отправить генерал-майора Владимира Шестерова в СИЗО

Фото: Максим Платонов

Замначальника главка Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров отправлен под домашний арест в рамках уголовного дела о хищении в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». Об этом сообщили в 235-м гарнизонном военном суде, пишет ТАСС.

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд принял решение отправить генерала под домашний арест. На данный момент это решение не было обжаловано.

Напомним, 5 августа были задержаны директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, а также генерал-майор Шестеров. Арест произведен по делу об особо крупном мошенничестве. Представитель СК рассказала, что арестованные лица причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение парка «Патриот» и Конгрессно-выставочного центра.