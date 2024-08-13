В России начался сезонный подъем заболеваемости COVID-19

Фото: Максим Платонов

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России остается стабильной, но наблюдается небольшой рост числа заражений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, пишет РИА «Новости».

Специалисты связывают это с сезонностью: в конце августа и начале сентября заканчиваются массовый сезон отпусков и летние каникулы, и большинство людей возвращаются к работе и учебе. Это приводит к увеличению контактов в общественных местах.

За последние пять недель Роспотребнадзор отмечает постепенный рост заболеваемости COVID-19, которая регистрируется на низких значениях. На последней, 32-й неделе, зарегистрировано 10,2 тысячи случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости вырос на 29,1%, по сравнению с предыдущей неделей.

Доминирующим штаммом в России остается «Омикрон». Среди циркулирующих штаммов продолжают выделяться варианты FLiRT, в том числе KS.1 и JN.1.16.1. Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг за циркулирующими штаммами коронавирусов.

Рената Валеева