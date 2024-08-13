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На конференцию по ТКО в Иннополисе выделили 2,6 млн рублей

15:10, 13.08.2024
На конференцию по ТКО в Иннополисе выделили 2,6 млн рублей
Фото: Максим Платонов

В Татарстане на организацию и проведение Всероссийской научно-практической конференции «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика» республиканский Госкомитет по тарифам выделил 2,6 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Мероприятие состоится в течение двух рабочих дней, 22 и 23 августа 2024 года, в Казани и Иннополисе.

Целью конференции является повышение профессиональной подготовки специалистов в сфере обращения с ТКО, изучение и совершенствование законодательства, обмен опытом и внедрение новых технологий.

В конференции примут участие:

  • Сотрудники тарифных органов.
  • Представители ФАС России.
  • Региональные операторы по обращению с ТКО.
  • Представители федеральных и региональных органов власти.
  • Эксперты.

Исполнитель контракта предоставит помещения для заседаний, включая конференц-залы, аудитории, гостевую комнату, столовую, VIP-кафе, помещение для прессы.

Также участникам будут предоставлены:

  • Организация кофе-брейков и питания.
  • Профессиональная фото- и видеосъемка.
  • Экскурсии в Иннополисе.
  • Организация трансфера 200 человек на четырех автобусах вместимостью до 51 человека.
  • Гостиница в районе проведения конференции, с удобными подъездными путями и парковкой на 40 машино-мест.
  • Ежедневная уборка номеров.

Подобное мероприятие проводится уже в шестой раз. В прошлом году конференция состоялась в Казани и на территории ОЭЗ «Алабуга».

Дарья Пузикова

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