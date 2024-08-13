На конференцию по ТКО в Иннополисе выделили 2,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на организацию и проведение Всероссийской научно-практической конференции «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика» республиканский Госкомитет по тарифам выделил 2,6 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.



Мероприятие состоится в течение двух рабочих дней, 22 и 23 августа 2024 года, в Казани и Иннополисе.

Целью конференции является повышение профессиональной подготовки специалистов в сфере обращения с ТКО, изучение и совершенствование законодательства, обмен опытом и внедрение новых технологий.

В конференции примут участие:

Сотрудники тарифных органов.

Представители ФАС России.

Региональные операторы по обращению с ТКО.

Представители федеральных и региональных органов власти.

Эксперты.

Исполнитель контракта предоставит помещения для заседаний, включая конференц-залы, аудитории, гостевую комнату, столовую, VIP-кафе, помещение для прессы.



Также участникам будут предоставлены:



Организация кофе-брейков и питания.

Профессиональная фото- и видеосъемка.

Экскурсии в Иннополисе.

Организация трансфера 200 человек на четырех автобусах вместимостью до 51 человека.

Гостиница в районе проведения конференции, с удобными подъездными путями и парковкой на 40 машино-мест.

Ежедневная уборка номеров.

Подобное мероприятие проводится уже в шестой раз. В прошлом году конференция состоялась в Казани и на территории ОЭЗ «Алабуга».

Дарья Пузикова