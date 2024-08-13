На конференцию по ТКО в Иннополисе выделили 2,6 млн рублей
В Татарстане на организацию и проведение Всероссийской научно-практической конференции «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика» республиканский Госкомитет по тарифам выделил 2,6 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Мероприятие состоится в течение двух рабочих дней, 22 и 23 августа 2024 года, в Казани и Иннополисе.
Целью конференции является повышение профессиональной подготовки специалистов в сфере обращения с ТКО, изучение и совершенствование законодательства, обмен опытом и внедрение новых технологий.
В конференции примут участие:
- Сотрудники тарифных органов.
- Представители ФАС России.
- Региональные операторы по обращению с ТКО.
- Представители федеральных и региональных органов власти.
- Эксперты.
Исполнитель контракта предоставит помещения для заседаний, включая конференц-залы, аудитории, гостевую комнату, столовую, VIP-кафе, помещение для прессы.
Также участникам будут предоставлены:
- Организация кофе-брейков и питания.
- Профессиональная фото- и видеосъемка.
- Экскурсии в Иннополисе.
- Организация трансфера 200 человек на четырех автобусах вместимостью до 51 человека.
- Гостиница в районе проведения конференции, с удобными подъездными путями и парковкой на 40 машино-мест.
- Ежедневная уборка номеров.
Подобное мероприятие проводится уже в шестой раз. В прошлом году конференция состоялась в Казани и на территории ОЭЗ «Алабуга».
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