Мосгорсуд удовлетворил иск «Эксмо» и обязал удалить пиратские аудиокниги с сайта mp3-gorilla.ru

Московский городской суд удовлетворил иск издательства «Эксмо» о защите авторских прав, пишет газета «Коммерсантъ». Суд обязал удалить с сайта mp3-gorilla.ru несколько аудиокниг, включая «Второй ошибки не будет» Марии Вороновой и «Ночь в тоскливом октябре» Роджера Желязны. Решение суда от 26 июля также предписывает Роскомнадзору прекратить создание условий для размещения и распространения этих произведений в интернете.

Издательство «Эксмо» активно борется с нарушениями авторских прав, и его интересы в этом вопросе представляет Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). За последние три года количество защищаемых произведений увеличилось с 3 до 64 тыс., однако представители издательства отмечают, что ущерб от пиратства по-прежнему измеряется сотнями миллионов рублей ежегодно, несмотря на то, что присужденная компенсация в 2023 году составила всего около 2 млн рублей.

Эксперты указывают на трудности, с которыми сталкиваются издатели в борьбе с пиратством, особенно после включения их в антипиратский меморандум в сентябре прошлого года. Хотя меморандум изначально разрабатывался для защиты видеоконтента, платформа для отслеживания пиратских ссылок требует доработки для учета специфики книг. Процесс обновления платформы займет примерно год и потребует значительных финансовых вложений.

Несмотря на усилия, пиратские копии книг продолжают появляться на различных интернет-площадках, и их полное удаление остается вызовом для правообладателей и регулирующих органов.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова