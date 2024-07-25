Более 5,2 тыс. человек в Татарстане пострадали от укусов животных в 2024 году

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Пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану сообщила, что в республике зарегистрировано более 5,2 тысячи случаев обращения за медицинской помощью после нападения животных. Это на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По информации ведомства, за первые шесть месяцев текущего года 5 251 житель республики обратился за помощью в связи с повреждениями, нанесенными животными. Из них около 2,3 тысячи человек стали жертвами нападений безнадзорных животных.

Напомним, в Казани уже 3 года реализуется проект «Казань — город без животных», рассчитанный на 5 лет до конца 2026 года. За 2021—2023 годы было отловлено 12 213 собак, они стерилизованы и вакцинированы, большинство возвращено на прежнее место обитания.

Анастасия Фартыгина