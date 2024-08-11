Роскомнадзор потребовал от Apple вернуть приложение Rutube в App Store

Фото: Мария Зверева

Роскомнадзор обратился к администрации App Store с требованием снять ограничения с приложения видеохостинга Rutube. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет «Интерфакс».

В Роскомнадзоре потребовали от компании Apple проинформировать о принятых мерах и объяснить причины удаления приложения из магазина.

Накануне пресс-служба Rutube сообщила, что приложение видеохостинга было удалено из App Store из-за санкций со стороны американской компании. В Rutube пообещали «прилагать все усилия, чтобы обеспечить возвращение приложения в App Store как можно скорее».