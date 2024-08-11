Ассоциация писателей любовного жанра США объявила о банкротстве

Фото: Екатерина Петрова

Ассоциация американских писателей любовного жанра (R.W.A.) подала заявление о банкротстве после значительного сокращения членства и затяжного внутреннего кризиса. За последние пять лет количество участников ассоциации сократилось на 80%, что стало одним из главных факторов, приведших к финансовому краху. В заявлении о банкротстве причиной упадка организации называются «споры, связанные с вопросами разнообразия, равенства и инклюзивности».

Ассоциация, основанная в 1980 году, когда-то была центральной площадкой для поддержки писателей и продвижения жанра любовного романа. В ее рядах были такие известные авторы, как Нора Робертс и Джулия Куинн, автор серии книг о Бриджертонах. Однако на протяжении многих лет организация сталкивалась с обвинениями в дискриминации и исключении представителей различных групп.

В декабре 2019 года конфликт достиг апогея, когда правление временно отстранило китайско-американскую писательницу Кортни Милан от всех руководящих позиций в организации. Милан, активно выступавшая за разнообразие, подверглась критике за обвинение одного из членов в расизме, что привело к массовым увольнениям и отмене церемонии награждения в 2020 году. Впоследствии независимая проверка признала решение об отстранении Милан «необоснованным», но к тому моменту ущерб был уже нанесен.

На данный момент численность членов ассоциации сократилась до 2 тыс. человек, а долги организации, связанные с оплатой контрактов на проведение конференций, составили около 3 млн долларов. Несмотря на это, эксперты считают, что у ассоциации все еще есть шанс на восстановление, если она продолжит работать над вопросами интеграции инклюзивности и разнообразия в свою деятельность.

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Екатерина Петрова