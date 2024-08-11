Французский режиссер Гаспар Ноэ посетил знаковые места Тарковского в Переделкине

Французский режиссер Гаспар Ноэ посетил знаменитый городок писателей в Переделкине, чтобы увидеть места, связанные с творчеством Андрея Тарковского. Этот визит состоялся в преддверии творческой встречи и показа его последней работы «Вихрь».

Гаспар Ноэ давно восхищается творчеством Тарковского, особенно фильмом «Солярис», который он посмотрел еще в детстве. Идея воронки, закручивающей человеческую память, отраженная в «Зеркале» Тарковского, оказала сильное влияние на французского режиссера и нашла свое отражение в его фильме «Вихрь».

В ходе своего визита Ноэ начал прогулку с посещения бара-буфета — места, где любили собираться советские писатели и поэты. Режиссер отметил его кинематографичность. Далее он посетил библиотеку, где его впечатлила книга с автографом поэта Арсения Тарковского, отца Андрея Тарковского, а также книжный магазин «Дом писателя», где увидел издание «Итальянские маршруты Андрея Тарковского», посвященное жизни режиссера в эмиграции.

Особое впечатление на Гаспара Ноэ произвело посещение дома, где снимались сцены из фильма «Зеркало». Здесь в полном одиночестве он прошелся по комнатам, в которых осенью 1943 года Андрей Тарковский встретил своего отца вместе с сестрой Мариной.

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Екатерина Петрова