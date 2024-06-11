Умерла Марина Тарковская, сестра советского режиссера Андрея Тарковского

Марина Тарковская. Фото: Екатерина Петрова

На 90-м году жизни скончалась Марина Тарковская, сестра известного советского режиссера Андрея Тарковского. Об этом сообщили организаторы международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского. Ей было 89 лет.

Организаторы кинофестиваля заявили, что в программу включат специальные показы в память о Марине Тарковской. Прощание с ней пройдет 17 июня, — уточнили в пресс-службе Союза кинематографистов.

Марина Тарковская сыграла важную роль в сохранении архива своего брата по всему миру. Она проявляла особое внимание к их «родине детства» — городу Юрьевцу. В 1990-е годы ей удалось сохранить дом семьи Тарковских и создать в нем музей, посвященный брату. Она также активно участвовала в создании и развитии кинофестиваля «Зеркало», который во многом благодаря ее усилиям продолжает существовать.

Марина Тарковская родилась в октябре 1934 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны семья была эвакуирована в Юрьевец, где Марина начала учиться в школе. В 1943 году они вернулись в столицу. Марина окончила философский факультет МГУ и работала в издательстве «Русский язык» сначала корректором, затем редактором.

Она была не только хранительницей памяти о своем брате и отце, поэте Арсении Тарковском, но и мемуаристом. Среди ее работ — книги «Осколки зеркала», «Арсений Тарковский: судьба моя сгорела между строк», «Воспоминание об Андрее», «Теперь у нас новый адрес». Она также принимала участие в создании документальных фильмов «Рерберг и Тарковский: Обратная сторона «Сталкера» и «Дом Марины».

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Екатерина Петрова