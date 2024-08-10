Продажи книг в штуках упали на 5,3%, средняя цена выросла на 5,1%

Фото: Мария Зверева

По данным Ассоциации книгораспространителей, в I полугодии 2024 года оборот книжных магазинов в денежном выражении остался практически на уровне прошлого года, увеличившись всего на 0,2%. Однако продажи книг в штуках снизились на 5,3%. Эксперты связывают это с уменьшением трафика в книжных магазинах, который в среднем сократился на 4,9%. В некоторых региональных сетях снижение посещаемости достигло 11%.

Средняя розничная цена книги за указанный период составила 486,2 рубля, что на 5,1% выше показателя прошлого года. Несмотря на общие сложности, художественная литература продолжает пользоваться спросом. Доля этого сегмента в общем объеме продаж достигла 30,8%, а выручка выросла на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Небольшой рост также зафиксирован в категории нон-фикшн — продажи увеличились на 0,3%, что привело к увеличению доли этого сегмента до 29,6%. В то же время продажи детской литературы сократились на 2,4%, несмотря на то что она занимает 21,8% от всех продаж в книжных магазинах. Самой популярной детской книгой по-прежнему остается «Чебурашка» Анны Масловой.

Самое значительное снижение продемонстрировал сегмент учебной литературы и пособий — выручка упала на 11,9%, а его доля в общем объеме проданных книг составила 17,8%.

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Екатерина Петрова