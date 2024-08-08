В Казани победители школьных олимпиад получат премии до 40 тысяч рублей
Исполком Казани утвердил выплату денежных премий школьникам, ставшим победителями и призерами всероссийских и республиканских олимпиад. Размер выплат варьируется от 5 до 40 тысяч рублей в зависимости от уровня и вида олимпиады. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике мэрии.
Премии получат:
- Победители и призеры Республиканской олимпиады школьников для восьмиклассников (24 предмета Всероссийской олимпиады) и Республиканской олимпиады по геологии и истории Татарстана — 5 тыс. рублей.
- Победители и призеры Республиканской олимпиады среди 7—11-х классов и регионального этапа Всероссийской олимпиады — 20 тыс. рублей.
- Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников — 30 тыс. рублей для призеров и 40 тыс. рублей для победителей.
Премии предназначены для поощрения интеллектуально одаренных и талантливых школьников, а также для обеспечения возможности развития их творческих способностей. Кроме того, выплата коснется учителей и педагогов дополнительного образования учебных организаций Казани за подготовку победителей и призеров олимпиад.
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