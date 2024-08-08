Росгвардия сможет носить имена прославленных воинских частей прошлого

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий подразделениям Росгвардии право получать названия в честь знаменитых воинских соединений прошлого. Прежде таким правом обладали только Вооруженные силы страны.

Согласно указу президента, новые и существующие подразделения войск Национальной гвардии смогут носить «почетные наименования соединений и воинских частей, прославивших Россию в военных сражениях прошлых эпох».

В XX веке исторические перемены часто приводили к разрыву преемственности в названиях воинских формирований, даже тех, чья история насчитывала несколько столетий. Например, в 1920-е годы в результате армейских реформ Советской России окончательно прекратили существование гвардейские, кавалергардские и гусарские полки с названиями царской эпохи.

Однако в марте 2013 года президент разрешил присваивать военным формированиям исторические названия. Одними из первых таких подразделений стали Семеновский и Преображенский полки, названные в честь славных соединений петровской эпохи.

Возрождаются не только царские соединения, но и советские, проявившие героизм в годы Великой Отечественной войны. Так, в мае 2013 года в ВС РФ вновь появилась гвардейская Таманская дивизия.