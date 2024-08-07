Правительство попросило Путина продлить обнуление НДС для отелей еще на 3 года

Фото: Динар Фатыхов

Министр экономического развития России Максим Решетников предложил продлить действие нулевого НДС для российских отелей еще на 3 года — до 2030 года. По его словам, это поможет увеличить окупаемость сферы.



— Единственное, что мы бы попросили, у нас обнуление НДС для гостиниц действует до 2027 года. С учетом роста процентных ставок сроки окупаемости увеличились. Поэтому мы бы здесь просили — и Антон Германович (Силуанов) тоже ситуацию понимает — продлить обнуление до 2030 года, — цитируют его слова ТАСС.

Ранее Решетников заявил, что за последний год цены на отдых в России выросли на 14%. По его словам, это произошло из-за увеличения спроса на внутренний туризм.

Олег Исаков