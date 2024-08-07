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На Историческую медиашколу в Казани выделили 2,2 млн рублей

11:30, 07.08.2024
На Историческую медиашколу в Казани выделили 2,2 млн рублей
Фото: Динар Фатыхов

С 7 по 10 ноября 2024 года в Казани пройдет Историческая медиашкола. Российский государственный гуманитарный университет выделил на проект 2,2 млн рублей. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

В рамках школы участники получат знания и практические навыки в области исторической журналистики, примут участие в мастер-классах и обменяются опытом с ведущими специалистами и экспертами.

Программа мероприятия включает:

  • открытые диалоги с приглашенными спикерами;
  • мастер-классы по группам;
  • защиту проектов;
  • обзорную автобусную экскурсию по Казани с посещением Кремля.


Организаторы предоставят:

  • проживание в гостинице;
  • питание;
  • транспортные услуги (перевозка участников из аэропорта в город и обратно, трансферы на мероприятия);
  • зал для общего сбора участников, организаторов, спикеров и волонтеров;
  • деловые наборы с логотипами мероприятия;
  • питьевую бутилированную воду.

Мероприятие рассчитано на 98 участников, из них 18 — спикеры и организаторы. Оно пройдет в здании КФУ по адресу: ул. Кремлевская, д. 18. Подготовительные работы завершатся до 11 ноября этого года.

Напомним, республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» объявил тендер на сумму 1 миллион рублей для организации и проведения образовательной программы «Школа молодых ученых Татарстана».

Дарья Пузикова

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