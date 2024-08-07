На Историческую медиашколу в Казани выделили 2,2 млн рублей
С 7 по 10 ноября 2024 года в Казани пройдет Историческая медиашкола. Российский государственный гуманитарный университет выделил на проект 2,2 млн рублей. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.
В рамках школы участники получат знания и практические навыки в области исторической журналистики, примут участие в мастер-классах и обменяются опытом с ведущими специалистами и экспертами.
Программа мероприятия включает:
- открытые диалоги с приглашенными спикерами;
- мастер-классы по группам;
- защиту проектов;
- обзорную автобусную экскурсию по Казани с посещением Кремля.
Организаторы предоставят:
- проживание в гостинице;
- питание;
- транспортные услуги (перевозка участников из аэропорта в город и обратно, трансферы на мероприятия);
- зал для общего сбора участников, организаторов, спикеров и волонтеров;
- деловые наборы с логотипами мероприятия;
- питьевую бутилированную воду.
Мероприятие рассчитано на 98 участников, из них 18 — спикеры и организаторы. Оно пройдет в здании КФУ по адресу: ул. Кремлевская, д. 18. Подготовительные работы завершатся до 11 ноября этого года.
Напомним, республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» объявил тендер на сумму 1 миллион рублей для организации и проведения образовательной программы «Школа молодых ученых Татарстана».
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