На Историческую медиашколу в Казани выделили 2,2 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

С 7 по 10 ноября 2024 года в Казани пройдет Историческая медиашкола. Российский государственный гуманитарный университет выделил на проект 2,2 млн рублей. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

В рамках школы участники получат знания и практические навыки в области исторической журналистики, примут участие в мастер-классах и обменяются опытом с ведущими специалистами и экспертами.

Программа мероприятия включает:

открытые диалоги с приглашенными спикерами;

мастер-классы по группам;

защиту проектов;

обзорную автобусную экскурсию по Казани с посещением Кремля.





Организаторы предоставят:

проживание в гостинице;

питание;

транспортные услуги (перевозка участников из аэропорта в город и обратно, трансферы на мероприятия);

зал для общего сбора участников, организаторов, спикеров и волонтеров;

деловые наборы с логотипами мероприятия;

питьевую бутилированную воду.

Мероприятие рассчитано на 98 участников, из них 18 — спикеры и организаторы. Оно пройдет в здании КФУ по адресу: ул. Кремлевская, д. 18. Подготовительные работы завершатся до 11 ноября этого года.

Напомним, республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» объявил тендер на сумму 1 миллион рублей для организации и проведения образовательной программы «Школа молодых ученых Татарстана».



Дарья Пузикова