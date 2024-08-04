На «Школу молодых ученых Татарстана» выделят 1 млн рублей
Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» объявил тендер на сумму 1 млн рублей для организации и проведения образовательной программы «Школа молодых ученых Татарстана». Она пройдет в рамках конкурса «Лучший молодой ученый Татарстана».
Принять участие в научной школе смогут молодые исследователи в возрасте от 18 до 35 лет, включая студентов, аспирантов и кандидатов наук. Участники будут представлять вузы, научно-исследовательские институты и производственные предприятия республики.
В трехдневную программу мероприятия войдут:
- семинары;
- нетворкинг;
- лекции;
- мастер-классы;
- практические занятия;
- культурная программа.
В рамках проекта пройдут следующие этапы:
- заявочная кампания: сбор заявок от потенциальных участников, соответствующих критериям отбора;
- отбор участников: оценка заявок, определение состава участников на основе их квалификации, опыта и достижений в научной сфере;
- проведение школы: организация образовательной программы, включающей лекции, семинары, мастер-классы и практические занятия с привлечением специалистов.
Образовательная программа будет разработана с учетом основной тематики школы — развитие профессиональных компетенций молодых ученых. Для проведения занятий и консультаций привлекут специалистов в области науки и инноваций.
Участники будут жить в гостинице, расположенной не более чем в 30 километрах от аэропорта Казани. Им предоставят транспорт и все необходимые билеты.
Финансирование проекта осуществляется за счет федерального бюджета (809,9 млн рублей) и бюджета республики (190 млн рублей). Срок выполнения работ — до 30 октября 2024 года.
Напомним, в июне Российский научный фонд подвел итоги двух конкурсов в рамках президентской программы РНФ. По результатам отбора фонд выделит более 5,5 млрд рублей на поддержку 259 проектов молодежных научных групп и 382 инициативных проектов молодых ученых в 2024—2027 годах.
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