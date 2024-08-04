На «Школу молодых ученых Татарстана» выделят 1 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» объявил тендер на сумму 1 млн рублей для организации и проведения образовательной программы «Школа молодых ученых Татарстана». Она пройдет в рамках конкурса «Лучший молодой ученый Татарстана».

Принять участие в научной школе смогут молодые исследователи в возрасте от 18 до 35 лет, включая студентов, аспирантов и кандидатов наук. Участники будут представлять вузы, научно-исследовательские институты и производственные предприятия республики.

В трехдневную программу мероприятия войдут:

семинары;

нетворкинг;

лекции;

мастер-классы;

практические занятия;

культурная программа.

В рамках проекта пройдут следующие этапы:

заявочная кампания: сбор заявок от потенциальных участников, соответствующих критериям отбора;

сбор заявок от потенциальных участников, соответствующих критериям отбора; отбор участников: оценка заявок, определение состава участников на основе их квалификации, опыта и достижений в научной сфере;

оценка заявок, определение состава участников на основе их квалификации, опыта и достижений в научной сфере; проведение школы: организация образовательной программы, включающей лекции, семинары, мастер-классы и практические занятия с привлечением специалистов.

Образовательная программа будет разработана с учетом основной тематики школы — развитие профессиональных компетенций молодых ученых. Для проведения занятий и консультаций привлекут специалистов в области науки и инноваций.

Участники будут жить в гостинице, расположенной не более чем в 30 километрах от аэропорта Казани. Им предоставят транспорт и все необходимые билеты.

Финансирование проекта осуществляется за счет федерального бюджета (809,9 млн рублей) и бюджета республики (190 млн рублей). Срок выполнения работ — до 30 октября 2024 года.

Напомним, в июне Российский научный фонд подвел итоги двух конкурсов в рамках президентской программы РНФ. По результатам отбора фонд выделит более 5,5 млрд рублей на поддержку 259 проектов молодежных научных групп и 382 инициативных проектов молодых ученых в 2024—2027 годах.



Дарья Пузикова