В Казани бетонщики, сварщики и токари — в числе специалистов с самым высоким приростом зарплат

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

В Казани профессия бетонщика стала лидером по приросту средних предлагаемых зарплат для новых сотрудников. За год они увеличились на 62% и составили 141,6 тыс. рублей в месяц при полном рабочем дне. О такой динамике средних зарплат в сегменте рабочих профессий за июль 2024 года рассказали «Реальному времени» аналитики «Авито».

На втором месте по росту зарплат оказались сварщики. Им предлагают в среднем 105 тыс. рублей, что на 35% больше, чем в прошлом году. На третьем месте — токари со средней предлагаемой зарплатой в 131,1 тыс. рублей (на 34% больше, чем годом ранее).

При этом средние зарплатные предложения в Казани в июле 2024 года составили 67 897 рублей в месяц при полной занятости.



В июне 2024 года в Казани одна из самых высоких зарплат предлагается на позиции врача-стоматолога. Специалист может рассчитывать на доход до 400 000 рублей в месяц.

Рената Валеева