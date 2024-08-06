В Крыму произошла задержка пяти пассажирских поездов из-за ограничения в движении

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Крыму произошла задержка пяти пассажирских поездов из-за ограничения в движении. Изначально остановка движения произошла на 2 часа, позже она была продлена до 22:00, сообщает «Интерфакс».

К 20:00 задерживались два поезда поезда Москва Павелецкая — Симферополь, Симферополь — Москва, Евпатория — Санкт-Петербург и Севастополь — Санкт-Петербург.

Напомним, в конце июля после столкновения пассажирского поезда №491 Казань — Адлер с грузовиком в Волгоградской области 12 пассажирских поездов следовали с опозданием.

Разиль Самигуллин