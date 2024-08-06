В России к 1 ноября 2024 года разработают единый план по достижению национальных целей развития

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину разработать единый план достижения национальных целей развития до 1 ноября 2024 года. Информация об этом появилась на сайте правительства, сообщает ТАСС.

— Единый план по достижению национальных целей развития разработают Минэкономразвития и Минфин. Он должен быть представлен в срок до 1 ноября 2024 года. Такой план будет создаваться с учетом уже готовых паспортов национальных проектов, которые должны быть представлены в правительство не позднее 15 сентября, — сказано в тексте документе.

Стоит отметить, что к началу июля этого года расходы бюджета России на нацпроекты были исполнены на 45,9% от плана — 1,4 трлн рублей.

Наибольшего прогресса в реализации достигли проекты «Культура» (65,2%), «Наука и университеты» (56,6%) и «Производительность труда» (53,1%).

Олег Исаков