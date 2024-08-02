НАМИ запатентовал дизайн литого диска люксовых «Аурусов»

Фото: Динар Фатыхов

Федеральным институтом промышленной собственности была зарегистрирована заявка от НАМИ на патент дизайна легкосплавного диска. В заявке представлены изображения колеса в двух ракурсах, при этом никаких пояснений к ней не прилагается.



НАМИ занимается выпуском автомобилей только одного бренда — «Аурус». На них серийно устанавливаются диски похожего дизайна.

Напомним, что рестайлинговая версия президентского лимузина «Аурус» была впервые продемонстрирована публике на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. Проект предполагает развитие линейки как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж.

Во время прямой линии и пресс-конференции, глава государства заявил, что цена на «Аурус» очень высокая.

