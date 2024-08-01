Жительница Альметьевска потеряла 18 миллионов рублей, доверившись мошенникам

Фото: Максим Платонов

30-летняя жительница Альметьевска обратилась в отдел МВД России по Альметьевскому району с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые обманным путем завладели ее денежными средствами.

Как уточняет МВД по Татарстану, женщина искала работу на одном из интернет-сайтов. С ней связался молодой человек и предложил вложить деньги в криптовалюту на финансовой платформе. Для начала «работодатель» попросил женщину одолжить ему один миллион рублей.

Потерпевшая несколько месяцев выполняла инструкции афериста: переводила различные суммы на указанные банковские карты за «страховку», «разморозку» счета, «налог для вывода денежных средств», а также на приобретение «авиабилетов курьеру» — тот должен был лично привезти ей $150 000.

Лишь пообщавшись с «курьером», женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Сумма ущерба составила 18 076 300 рублей, которые заявительница одолжила у родственников, а также оформила кредиты в различных банках города.

В начале июля этого года жертвой мошенников стала жительница Казани — она перевела им более 3,8 млн рублей.

Олег Исаков