«Выстрелил в грудь и скрылся»: казанца отдали под суд за покушение 30-летней давности

Фото: Ирина Плотникова

Советский райсуд Казани рассмотрит дело о покушении на умышленное убийство, совершенное больше 31 года назад. Подозреваемого в нем удалось задержать лишь в начале июля 2024 года, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по Татарстану.



Изучив родственные связи фигуранта, сотрудники МВД и СК изъяли при обыске у его дяди мобильный телефон и обнаружили, что он поддерживает связь с жителем Сургута. В ходе дальнейших мероприятий удалось установить, что это и был сбежавший еще в 1993 году казанец.

По версии следствия, ночью 23 апреля 1993 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вышел на улицу с револьвером в руках, поругался с соседом, выстрелил ему в грудь и скрылся. Потерпевшего спасли врачи.

Срок давности уголовного преследования за это преступление истек, но применять ли эту норму права — будет решать суд.