Экс-глава казанского ипподрома просит СК о своем допросе в Турции

Фото: Максим Платонов

Заочные обвинения в даче взяток, мошенничестве с госсубсидиями на племенное коневодство и продажей участка 56 га предъявлены проживающему в Турции бывшему директору племконезавода «Казанский» и казанского ипподрома Сергею Василенко. По данным «Реального времени», последний неоднократно обращался к сотрудникам СК с ходатайством о своем допросе в Турции, но получил отказ.



На постоянное место жительство в другую страну Василенко уехал задолго до возбуждения дела и успел получить там гражданство. В данный момент находится на лечении, перелеты ему противопоказаны, комментирует ситуацию казанский адвокат заочно обвиняемого Всеволод Добрынин. По его словам, о желании дать показания его клиент заявил еще на стадии доследственной проверки, сообщил свои паспортные данные и место жительства, и после возбуждения дела несколько раз звонил следователю, желая быть допрошенным.

Добрынин отмечает — юридически никаких препятствий для удовлетворения ходатайства нет: следователи направляют поручение в порядке международной помощи, и либо органы Турции сами допрашивают человека, либо организовывают такой допрос.

В Следкоме по Татарстану претензии в адрес Сергея Василенко и его предполагаемых подельников пока не комментируют. Между тем дело о получении взяток, в даче которых заочно обвиняют экс-главу ипподрома, уже поступило в казанский суд.

Подробности — в материале «Реального времени».