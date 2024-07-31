Рамзан Кадыров выступил против ношения паранджи и раскритиковал тех, кто требует запретить хиджаб

Фото: Динар Фатыхов

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против того, чтобы женщины носили закрывающую лицо паранджу. Он раскритиковал требующих запретить хиджаб и назвал их своими личными врагами.

— К нам приезжает много гостей разных вероисповеданий. Мы уважительно относимся к их выбору, и их форма одежды нас не волнует. Нас волнует форма одежды наших жителей. Мы призываем, не наказываем, а призываем надевать платки. Те, кто говорит, чтобы не надевали хиджабы — это враги ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает. Мы против этого, — сказал Кадыров на совещании в Грозном, видео с которого он разместил в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что не позволит кому-либо требовать запрета ношения хиджаба, который, в отличие от паранджи, не закрывает лицо.

— Президент дал нам возможность жить мирно, в дружбе, — добавил глава Чечни.

Напомним, в Дагестане объявили о временном запрете ношения никабов. Отдел фетв муфтията республики не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета ношения данного элемента одежды.

Рената Валеева