Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановке выделения помощи Грузии

Фото: Реальное время

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что страна приостанавливает выделение помощи Грузии. По его словам, действия грузинского правительства несовместимы с членством в НАТО, пишет РИА «Новости».

До этого, в середине мая, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сообщил, что Вашингтон может ввести персональные санкции против руководства Грузии, если принятый закон об иноагентах не будет соответствовать международным стандартам. Также О'Брайен предупредил, что Соединенные Штаты могут прекратить финансовую помощь стране.



Закон приняли 14 мая, после чего президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на него вето, но парламенту удалось его преодолеть.

— Этот закон по своей сути, по своему духу — российский закон, который противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам и тем самым представляет собой препятствие на нашем европейском пути, — говорила президент.

Рената Валеева