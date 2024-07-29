Рустам Минниханов: «Находимся на постоянной связи с коллегами из Волгоградской области по поводу ДТП на ж/д»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что находится на постоянной связи с коллегами из Волгоградской области в связи с происшествием на железной дороге. В поезде были жители разных регионов России, в том числе из Татарстана.

По словам Рустама Минниханова, он уже поговорил по телефону с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. На месте оперативно оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Для родных и близких открыты телефоны горячей линии РЖД и МЧС.

Напомним, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. «Реальное время» собирает все, что известно о происшествии.