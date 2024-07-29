После схода поезда с рельсов под Волгоградом госпитализированы пять человек, среди них один ребенок

Фото: скриншот видео очевидцев

После схода поезда с рельсов под Волгоградом госпитализированы пять человек, среди них один ребенок. Суммарно в поезде находилось 812 человек.



В настоящий момент в ликвидации последствий аварии на месте работают более 320 специалистов и более 100 единиц спецтехники. Также планируется, что в спасательной операции примут участие два вертолета Ми-8.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе казанского региона Горьковской железной дороги, сход поезда в Волгоградской области не отразится на инфраструктуре ж/д путей Казани. «Реальное время» собирает все, что известно о ЧП.