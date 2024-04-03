Суд Татарстана не стал рассматривать жалобы на приговор экс-главы Лениногорского отдела СК

Фото: Ирина Плотникова

Накануне Верховный суд Татарстана признал незаконным решение Нижнекамского горсуда, который уже после вынесения приговора бывшему руководителю отдела СК в Лениногорске Алексею Иванову ограничил осужденному срок ознакомления с материалами дела. Рассматривать по существу жалобы на приговор апелляционная коллегия не стала, сообщает журналист «Реального времени».



Напомним, в октябре 2023-го Нижнекамский горсуд приговорил бывшего ВИП-следователя Иванова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 10 млн рублей и лишением звания подполковника юстиции, поскольку посчитал доказанной вину в незаконном требовании взяток на 7 млн рублей и получении части этих сумм при посредничестве казанского адвоката Сергея Новикова. Последний получил 6 лет колонии строгого режима.

Этот приговор обжаловали и осужденные, и их защитники. Однако к рассмотрению их доводов по существу Верховный суд перейти не смог, так как Иванов подал еще и жалобу на постановление горсуда, который в январе текущего года, готовя материалы коррупционного дела к отправке в Верховный суд РТ, установил осужденному срок в 10 дней для изучения материалов дела.

— Суд отказал мне в предоставлении всех материалов дела и сам же ограничил меня в ознакомлении, — заявил в апелляционной инстанции бывший следователь. — Я не имел возможности ознакомиться, поскольку дело мне предоставляли по одному тому, а я хотел сравнить показания свидетелей в разных томах. Также не дали ознакомиться ни с одним вещдоком.

В своей жалобе на данное решение Алексей Иванов обвинил суд в превышении полномочий, полагая, что после вынесения приговора иных решений по его делу суд выносить не мог.

Оба осужденных и их адвокаты просили в апелляции отменить январское постановление об ограничении срока. Представитель прокуратуры РТ возражала, называя его законным. Тем не менее тройка судей посчитала нужным аннулировать данное постановление и вернуть все материалы в Нижнекамский суд для устранения нарушений.