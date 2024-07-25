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В России введут штрафы за прием ставок от тех, кто установил самозапрет

17:39, 25.07.2024
В России введут штрафы за прием ставок от тех, кто установил самозапрет
Фото: Максим Платонов

Группа депутатов Комитета по физической культуре и спорту внесла в Госдуму законопроект о введении штрафов за прием ставок, в том числе онлайн, от тех, кто установил самозапрет на участие в азартных играх. Документ размещен в электронной базе Думы.

Закон предполагает внесение изменений в КоАП РФ и внесен в одном пакете с проектом о праве физлиц устанавливать для себя самозапрет на участие в азартных играх.

Авторы законопроекта предлагают установить следующие размеры штрафов:

  • на должностных лиц — от 10 до 30 тыс. рублей;
  • на юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Такое наказание предлагается ввести за прием ставок организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе от физического лица, информация о котором включена в перечень отказавшихся от участия в азартных играх, а также за выдачу обменных знаков игорного заведения в казино и залах игровых автоматов, направление рекламы от организатора азартных игр лицам, установившим самозапрет.

В марте Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил запретить участникам азартных игр использовать заемные денежные средства. Кроме того, авторы инициативы предлагают запретить букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от участников с использованием кредитных карт.

Рената Валеева

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