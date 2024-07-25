В России зарегистрировали третий аналог «Оземпика» для лечения диабета

Фото: Татьяна Демина

Минздрав России зарегистрировал третий отечественный препарат для лечения диабета с международным наименованием «семаглутид», аналог датского препарата «Оземпик». Лекарственное средство включили в государственный реестр.

Препарат разработан российской компанией «ПСК Фарма» и разрешен к вводу в гражданский оборот до конца 2024 года.

Ранее в 2023 году Минздрав зарегистрировал два других препарата с семаглутидом, созданных компаниями «Промомед» и «Герофарм».

Семаглутид представляет собой аналог пептида GLP-1, который регулирует аппетит и круговорот инсулина в организме человека. Помимо лечения диабета, эти препараты также используются для снижения веса, но отличаются высокой стоимостью.

Напомним, что в феврале в аптеки Татарстана завезли новый препарат от диабета «Семавик», который является аналогом датского «Оземпика». Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина