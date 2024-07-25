Новости общества

19:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госдума рассмотрит законопроект о защите прав пользователей онлайн-подписок

08:36, 25.07.2024
Госдума рассмотрит законопроект о защите прав пользователей онлайн-подписок
Фото: Анна Сейтумерова

В Государственную думу внесен законопроект, направленный на регулирование платных цифровых подписок и защиту прав пользователей. Документ призван защитить граждан от недобросовестной практики интернет-сервисов.

Законопроект предлагает обязать сервисы (музыкальные и видеоплатформы) уведомлять клиентов о списании очередного платежа, даже если это первый платеж после окончания пробного периода. В настоящее время многие сервисы не делают этого, что приводит к нежелательным продлениям подписки без ведома пользователя.

Также законопроект обязывает сервисы продолжать предоставлять услуги до конца предоплаченного периода, даже если пользователь отказался от дальнейшего продления подписки.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также