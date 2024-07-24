Прокуратура Татарстана выявила нарушения на двух строительных объектах в Рыбно-Слободском районе

Фото: Ирина Плотникова

Прокуратура Рыбно-Слободского района провела проверку соблюдения требований законодательства об охране труда на двух строительных площадках в поселке городского типа Рыбная Слобода. В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что работники выполняли работы на высоте без страховочных изделий и строительных касок на голове.

По результатам проверки прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (необеспечение работников средствами индивидуальной защиты) в отношении должностных лиц ООО «Элемент КА» и ООО СТК «Алтай». Материалы направлены прокуратурой в Государственную инспекцию труда Татарстана для рассмотрения.

Руководителям организаций внесены представления, после чего нарушения были устранены.

Напомним, в Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мастера цеха одного из предприятий города. Четырехтонный груз упал с двухметровой высоты на проходившего мимо работника предприятия, который скончался на месте происшествия.

Рената Валеева