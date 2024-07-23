Владислав Бакальчук о семейном бизнесе: «Сохранение семьи для меня первично, у нас семеро замечательных детей»

Фото: Максим Платонов

Муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил о намерении бороться за свою семью и сделать все возможное, чтобы сохранить бизнес для будущих поколений. Ранее он встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и пожаловался на попытки «отжать» семейный бизнес.

— Сохранение семьи для меня первично, у нас семеро замечательных детей, и до появления Мирзоянов были хорошие гармоничные семейные отношения. Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане, — рассказал Владислав Бакальчук агентству РИА «Новости».

Татьяна Бакальчук ранее заявила, что речь идет не о «рейдерском захвате» компании, как это описал Кадыров, а о «разводе». В совместном заявлении Wildberries и Russ также подтверждалось, что между Владиславом и Татьяной Бакальчук идет бракоразводный процесс.

Рената Валеева