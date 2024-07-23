Потребление электроэнергии на юге России резко возросло из-за экстремальной жары

Объемы потребления электроэнергии в связи с экстремальной жарой на юге России увеличились более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев после рабочей встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, посвященной вопросам энергоснабжения потребителей региона и юга страны.



В условиях повышенных нагрузок на энергосистему из-за аномальной жары министр подчеркнул необходимость принятия ряда мер для повышения надежности электроснабжения. К ним относятся установка автотрансформаторов на подстанции «Ростовская», ускорение ввода в эксплуатацию парогазовых установок и модернизация генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС. Минэнерго также будет контролировать обновление и строительство новых мощностей электроснабжения в Ростовской области.

В условиях повышенных нагрузок из-за сбоя в работе оборудования на Ростовской АЭС в регионах юга России начали вводить временные графики ограничения потребления. Позже в Минэнерго сообщили, что электроснабжение всех потребителей было восстановлено после сбоев. Однако 17 и 18 июля в Ростовской области вновь объявили об ограничении электроснабжения из-за перегрузок высоковольтной линии.

Рената Валеева