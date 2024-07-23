Reuters: прошедшее 21 июля стало самым жарким днем в истории наблюдений

Фото: Максим Платонов

По данным Европейской климатической службы Copernicus, воскресенье, 21 июля, было самым жарким днем в мире за всю историю наблюдений. Об этом пишет агентство Reuters.



Эксперты отмечают, что глобальная средняя температура воздуха у поверхности Земли в этот день составила 17,09 градуса Цельсия, что немного выше предыдущего рекорда, зафиксированного в июле прошлого года (17,08 градуса Цельсия).



Из-за аномальной жары в России было установлено 38 температурных рекордов. Во многих регионах страны был введен режим чрезвычайной ситуации.

Олег Исаков