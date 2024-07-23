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Reuters: прошедшее 21 июля стало самым жарким днем в истории наблюдений

18:01, 23.07.2024
Reuters: прошедшее 21 июля стало самым жарким днем в истории наблюдений
Фото: Максим Платонов

По данным Европейской климатической службы Copernicus, воскресенье, 21 июля, было самым жарким днем в мире за всю историю наблюдений. Об этом пишет агентство Reuters.

Эксперты отмечают, что глобальная средняя температура воздуха у поверхности Земли в этот день составила 17,09 градуса Цельсия, что немного выше предыдущего рекорда, зафиксированного в июле прошлого года (17,08 градуса Цельсия).

Из-за аномальной жары в России было установлено 38 температурных рекордов. Во многих регионах страны был введен режим чрезвычайной ситуации.

Олег Исаков

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