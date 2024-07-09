Жара в Татарстане: рекордные температуры и усиление мер безопасности

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В Татарстане наблюдается аномальная жара, которая уже побила два температурных рекорда в июле. Начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана Сергей Захаров отмечает, что таких высоких температур не было с 2010 года, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ситуация осложняется тем, что в регионе выпало недостаточно осадков. Дожди прошли в основном в восточных районах, а в некоторых местах их количество составило всего 22,4% от нормы. В связи с этим пожароопасный сезон был объявлен еще в апреле, и сейчас он продлен до 27 июля. Из-за высоких рисков возникновения пожаров присвоен четвертый класс опасности. Для предотвращения возгораний усилено патрулирование лесов.

С начала года на территории республики зафиксировано 218 термических точек и 135 возгораний. Все они были локализованы или ликвидированы в короткие сроки благодаря общим усилиям. Однако из-за холодной весны и сухой травы число пожаров увеличивается. Также отмечается рост количества травмированных людей на пожарах.

Кроме того, в Татарстане растет число погибших на воде. С начала лета утонули уже 24 человека. Основные причины — купание в необорудованных местах и падение в воду. Увеличению числа погибших способствует то, что не во всех районах открыты оборудованные пляжи.