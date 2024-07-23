Путин подписал закон об использовании «сиротских» объектов авторских прав

Президент России Владимир Путин утвердил закон, регулирующий использование произведений, авторы или правообладатели которых неизвестны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон направлен на решение проблемы использования произведений, срок охраны которых не истек, но разрешение на их использование получить невозможно из-за неизвестности авторов или правообладателей. В некоторых случаях невозможно даже установить имя автора или его местонахождение, указано в сопроводительных документах к закону.

Эксперты отмечают, что ситуация усложняется относительно произведений в электронной форме и опубликованных в интернете, что делает поиск авторов и правообладателей еще более затруднительным.

Согласно новому закону, лицу, заинтересованному в использовании «сиротского» объекта, будет выдаваться разрешение в виде неисключительной возмездной лицензии уполномоченной организацией. Эта организация должна удостовериться в том, что автор или иной правообладатель действительно неизвестен, а также убедиться, что заявитель принял все необходимые меры для их поиска.

Организация обязана разместить объявление о поиске правообладателя на своем официальном сайте. Если в течение 30 рабочих дней с момента размещения объявления правообладатель не будет найден, информация об объекте авторских прав вносится в специальный реестр.

После этого с заявителем заключается лицензионный договор на условиях неисключительной возмездной лицензии, а размер вознаграждения, причитающегося автору или иному правообладателю, предварительно рассчитывается. Лицензиат обязан перевести сумму вознаграждения на указанный счет, где она будет храниться до момента нахождения правообладателя.

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Екатерина Петрова