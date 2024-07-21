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В России регистрируются единичные случаи лихорадки Западного Нила

13:07, 21.07.2024
В России регистрируются единичные случаи лихорадки Западного Нила
Фото: Владимир Васильев

В России в этом году фиксировались единичные случаи лихорадки Западного Нила, большинство из которых — завозные.

— Специалисты Роспотребнадзора осуществляют непрерывный мониторинг за лихорадкой Западного Нила в России, а также за рубежом. В текущем году в РФ зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых — завозные, — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Лихорадка Западного Нила — инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены более чем в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.

В Израиле фиксируется рекордная за 25 лет заболеваемость вирусом лихорадки Западного Нила. В этом сезоне заболели 440 человек, из которых 32 скончались.

Елизавета Пуншева

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