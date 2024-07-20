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Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий 21 июля

14:21, 20.07.2024
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий 21 июля
Фото: Дарья Пинегина

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий 21 июля. Так, ночью и утром в воскресенье на территории региона прогнозируется туман.

Также на территории региона ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Напомним, что, по предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в начале следующей недели неустойчивая погода сохранится. В Татарстане также местами прогнозируются дожди и грозы. Днем столбики термометров покажут от +20 до +25 градусов.

Разиль Самигуллин

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