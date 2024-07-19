В России могут увеличить срок лишения свободы за умышленное уничтожение чужого имущества

Фото: Максим Платонов

В России могут увеличить срок лишения свободы за умышленное уничтожение чужого имущества. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Согласно документу, ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества предлагается увеличить до 5 лет, сообщил глава Комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о введении пожизненного лишения свободы за госизмену. Ранее этот вид преступления карался сроком до 20 лет.

Разиль Самигуллин