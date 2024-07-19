ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках — задержан уроженец Центральной Азии

Фото: скриншот видео УФСБ по РТ

Сотрудники ФСБ задержали уроженца одной из стран Центральной Азии, который готовил террористический акт на автовокзале города Ессентуки. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, террорист планировал нападение на объекты транспортной инфраструктуры города с использованием самодельного взрывного устройства.

— Подозреваемый провел разведку автовокзала, изучил время массового скопления людей и подобрал место закладки СВУ. Он также приобрел составные части, химические вещества и поражающие элементы для изготовления устройства, которые спрятал в заранее оборудованном тайнике в съемном гараже. После совершения теракта злоумышленник планировал выехать в Сирию для вступления в ряды террористической организации, — сказано в сообщении ведомства.

В ФСБ отметили, что подозреваемый своевременно выявлен и задержан. Из подготовленного им схрона изъяты компоненты СВУ, по месту его жительства обнаружены пропагандистские материалы террористического характера. Следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Неделей ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Адыгее. Тогда злоумышленник планировал поджечь православный храм в Майкопе и убить священнослужителей и охранников.

Олег Исаков